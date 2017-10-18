Скрипт на PHP

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок156 просмотров

Нужен скрипт, который производит обработку текстовых файлов:

1. Загрузка файла.

2. Обработка в соотв. с алгоритмом (кодировщик/декодировщик).

3. Сохранение файла.

Алгоритм кодирования обсуждается с финальным претендентом и не представляет сложности в реализации (поиск элементов массива, сортировка).

PHP
8 лет назад
feost
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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