Нужно написать функция на JavaScript, которая - срабатывает по таймеру (например через 20 секунд после загрузки страницы) - Автоматически добавляет элемент DIV в нижнюю часть экрана, DIV во всю ширину страницы, ...
Проверить сайт на вирусы, пролечить и перенести на другой хостинг
Добрый день!
Нужно перенести сайт на другой хостинг, но файлообменник показывает, что архив бэкапа с вирусами
Нужно проверить сайт, пролечить от вирусов, сделать бэкап и перенести сайт на beget
Сделан на самописной CMS
Сделать нужно сегодня
Бюджет 1000 руб.
Заявки фрилансеров
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