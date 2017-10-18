Проверить сайт на вирусы, пролечить и перенести на другой хостинг

Добрый день!

Нужно перенести сайт на другой хостинг, но файлообменник показывает, что архив бэкапа с вирусами

Нужно проверить сайт, пролечить от вирусов, сделать бэкап и перенести сайт на beget

Сделан на самописной CMS

Сделать нужно сегодня

Бюджет 1000 руб.