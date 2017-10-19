Здравствуйте есть выделенный сервер с isp панелью. Там установлены сертификаты ssl на 3 сайта. Они слетели каким то образом или закончился срок хотя он до 2018 г. Разобраться что не так с ними. Там стоят lets ...
Опенкарт - вывести сквозной поиск в шаблон + немного доработать!
Есть сайт на опенкарте, в шаблоне есть уже поиск http://prntscr.com/gyw4cr
надо его перенести в строчку вот сюда http://prntscr.com/gyw4z2
По функционалу сделать как на сайте http://www.relines.ru/ http://prntscr.com/gyw5bu
Поиск работает адекватно, просто убрать лишнее и прилепить его к шаблону.
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