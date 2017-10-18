Нужно сделать несколько сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок133 просмотра

Нужно сделать 3 сайта:  

www.hyundai.ru/ – копия, но под наши требования, без сложного функционала  

www.mercedes-benz.ru/ – копия, но под наши требования, без сложного функционала 

sukhum-beer.com/ или krinitsa.by/ – не копия, а подобие, можно лучше  

За каждый платим по 10 000 рублей.  

Оплата по факту по частям!  

8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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