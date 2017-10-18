Нужно сделать несколько сайтов

Нужно сделать 3 сайта:

www.hyundai.ru/ – копия, но под наши требования, без сложного функционала

www.mercedes-benz.ru/ – копия, но под наши требования, без сложного функционала

sukhum-beer.com/ или krinitsa.by/ – не копия, а подобие, можно лучше

За каждый платим по 10 000 рублей.

Оплата по факту по частям!