Модернизация существующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок134 просмотра

Требуется специалист в Laravel, PHP, MySQL, Javascript (jQuery), Bootstrap CSS Framework 3.x

Необходимо обновить существующий сайт, сделать его внешне привлекательным и юзерфрэндли в работе

BootstrapCSSJavaScriptjQueryLaravelMySQLPHP
8 лет назад
guest_15077494204959
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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