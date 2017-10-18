Поменять внешний вид каталога Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки119 просмотров

Нужно откорректировать внешний вид каталога Woocommerce - сделать сортировку по дате (сначала старые товары, потом новые), сделать внешний вид по образцу и переделать логику заказа (убрать страницу продукта single product, информацию о продукте показывать в popup по нажатию на него)

WooCommerce
8 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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