Поменять внешний вид каталога Woocommerce

Есть сайт на опенкарте, в шаблоне есть уже поиск http://prntscr.com/gyw4cr надо его перенести в строчку вот сюда http://prntscr.com/gyw4z2 По функционалу сделать как на сайте http://www.relines.ru/ http://prntscr.com/gyw5bu Поиск работает адекватно, просто убрать лишнее и прилепить ...