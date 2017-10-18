Ищу человека который хорошо разбирается в DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки133 просмотра

Нужно установить и обновить некоторые модули (Кино сайт)

DLE
8 лет назад
hostnex
Андрей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров