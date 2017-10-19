Парсер объявлений с авито, юлы

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок262 просмотра

Пример сайта с похожим функционалом﻿

 Необходимо создание сервиса парсинга объявлений с авито и юлы с личным кабинетом и тарифными планами.

Возможности

- отслеживать объявления указанных категорий по заданным параметрам

- отправлять уведомления в телеграм, по смс, на почту

- предоставлять несколько тарифов для пользователя, в зависимости от периодичности проверки ссылок

Указывайте сроки, способ реализации. С исполнителем работа по договору.

8 лет назад
iamevance
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров