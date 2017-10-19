Парсер объявлений с авито, юлы

Сейчас покупка в кредит реализована вот так: ставится галочка, товар отправляется в корзину и происходит оформление заказа. Использован вот этот плагин: https://www.webasyst.ru/store/plu/ У КупиВкредит появилась рассрочка для онлайна. Нужно сделать такую же плашку, как ...