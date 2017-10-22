Ищется программист для доработки ролевого портала.

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка203 просмотра

Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее: 

1) Тетрадь Ролевика. Сервис, позволяющий публиковать и размещать ролевые соигроков. если те того захотят. А также будет иметься возможность заказать игру по заявке. Например: хочу прочитать игру в стиле стимпанк с элементами мистики. чтобы два героя-раздолбая путешествовали в Космосе и искали приключений. 

2) Создать ИгроЛист – обзор-лист, по типу новостной ленты, где будут отображаться ролевые сюжеты.   

Если вам близка эта тема и вы хотели бы приложить руку, пишите!   

С уважением, Армин.

8 лет назад
Eren_Yeager
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$13
4 дня
Понимающий и расторопный исполнитель. Умеющий войти в положение человека и дать какие-то свои советы. Не смотря на свой молодой возраст, проявил себя очень талантливым и разбирающимся программистом. Планирую еще работать с человеком. И всем рекомендую.
Хороший заказчик. Подробно описывает задачи и всегда на связи.

Заявки фрилансеров

wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад