Ищется программист для доработки ролевого портала.

Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее:

1) Тетрадь Ролевика. Сервис, позволяющий публиковать и размещать ролевые соигроков. если те того захотят. А также будет иметься возможность заказать игру по заявке. Например: хочу прочитать игру в стиле стимпанк с элементами мистики. чтобы два героя-раздолбая путешествовали в Космосе и искали приключений.

2) Создать ИгроЛист – обзор-лист, по типу новостной ленты, где будут отображаться ролевые сюжеты.

Если вам близка эта тема и вы хотели бы приложить руку, пишите!

С уважением, Армин.