Нужен скрипт для рассылки рекламы в Wechat

Я занимаюсь рассылкой рекламы в Wechat платформе. Тоже самое, что и Ватсапп только имеются группы. У меня уже более 700 групп и в каждую мне приходится 1 за 1 вставлять и высылать рекламу. Времени занимает много около 80-100 минут. Нужен скрипт на автоматическую рассылку в группы. Возможно во все сразу не получится, но даже если по 1 будет автоматом рассылаться, уже будет замечательно. В софте есть свои недостатки. Когда в какой-либо группе появляется новое сообщение, группа выскакивает вверх по списку. У меня большинство групп очень активные и все они прыгают туда сюда. Софт поддерживается на компьютере, именно там и работаю с рассылкой. Каждый день я добавляю новые группы – приблизительно 7-10. Пишите свои предложения.