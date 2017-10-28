Алексей Колеснёв wolfswaipwolfswaip
28 летРоссия/Волгоград
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональный web-разработчик
Опыт web-разработки 4 года.
Вёрстка и программирование сайтов-визиток, лендингов и интернет-магазинов.
Работа со всеми популярными CMS.
Профессиональные навыки в HTML, CSS, PHP, JavaScript.
В работе использую React, Redux, Node.js, Gulp, Pug, Sass, Less, BEM.
Выполнение работ качественно, быстро и недорого.
Skype - saidwalker
Почта - [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$26
9 баллов
6 лет назад
Спасибо, Алексей за качественный и грамотный подход. Теперь смело могу сказать, что знаю к кому обратиться по Joomla!
Ответный отзыв
Отличный заказчик!
$5
10 баллов
6 лет назад
Как всегда на высоте! Спасибо
Ответный отзыв
Отличная работа с заказчиком, как и всегда.
$4
10 баллов
6 лет назад
Отлично справился с задание. Респект и уважуха!
Ответный отзыв
Отлично!
$25
10 баллов
6 лет назад
Однозначно рекомендую, сделал быстро. Объяснил нюансы по доработоке сайта. Все поставленные задачи выполнил, + помог с вопросами которые не входили в тз. Результатом доволен! Человек делает качественно за адекватные деньги. В будущем буду обращаться)
Ответный отзыв
Приятно работать и общаться с данным заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$7
10 баллов
6 лет назад
Алексей, показал себя ответственный исполнителем с большой буквы! Советую обращаться! С заданием вопросов не был. Скорость выполнения задания - мгновенная. Общение - без лишних объяснений. Все по сути и очень толково. Советую обращаться еще раз!
Ответный отзыв
Чёткие, ясные требования. Всегда на связи. Рекомендую к работе с Владимиром.