wolfswaip

Алексей Колеснёв wolfswaip

 
28 летРоссия/Волгоград
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональный web-разработчик

Опыт web-разработки 4 года.

Вёрстка и программирование сайтов-визиток, лендингов и интернет-магазинов.

Работа со всеми популярными CMS.

Профессиональные навыки в HTML, CSS, PHP, JavaScript.

В работе использую React, Redux, Node.js, Gulp, Pug, Sass, Less, BEM.

Выполнение работ качественно, быстро и недорого.

Skype - saidwalker

Почта - [email protected]

PHPJavascriptHTMLCSSSASSGulpNode.jsReact.jsRedux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Ubuntor
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$26
9 баллов
6 лет назад
Правки сайта на Joomla
Спасибо, Алексей за качественный и грамотный подход. Теперь смело могу сказать, что знаю к кому обратиться по Joomla!
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
$5
10 баллов
6 лет назад
Мелкие правки на сайте (WordPress)
Как всегда на высоте! Спасибо
Отличная работа с заказчиком, как и всегда.
Ответный отзыв
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
$4
10 баллов
6 лет назад
Автоплей видео на сайте
Отлично справился с задание. Респект и уважуха!
Отлично!
Ответный отзыв
yark_pris
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Доработка сайта
Однозначно рекомендую, сделал быстро. Объяснил нюансы по доработоке сайта. Все поставленные задачи выполнил, + помог с вопросами которые не входили в тз. Результатом доволен! Человек делает качественно за адекватные деньги. В будущем буду обращаться)
Приятно работать и общаться с данным заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
$7
10 баллов
6 лет назад
Мелкие правки на WordPress
Алексей, показал себя ответственный исполнителем с большой буквы! Советую обращаться! С заданием вопросов не был. Скорость выполнения задания - мгновенная. Общение - без лишних объяснений. Все по сути и очень толково. Советую обращаться еще раз!
Чёткие, ясные требования. Всегда на связи. Рекомендую к работе с Владимиром.
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