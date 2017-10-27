Небольшие корректировки в Joomla 3

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок160 просмотров

Добрый день!

Необходимо внести небольшие правки в сайт на Joomla 3.7.4.

1) изменить отображение товара (в мобильной версии)

2) изменить отображение надписей в товаре (в мобильной версии)

3) подкорректировать размер изображений в каталоге, чтобы были одинаковые во всем каталоге

Подробности исполнителю.

Joomla
8 лет назад
Avesha-35
Людмила 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Алексей - большая умница! По настоящему знает что делает: проект выполнил в полном объеме и очень быстро. Рекомендую Алексея Колеснёва, как грамотного специалиста и приятного в общении человека!
Отличный заказчик и очень дружелюбный человек. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад