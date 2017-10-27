Требуется доработка модуля каталога товаров (интернет магазин). Подробности задач по ТЗ - после выбора исполнителя. -
Небольшие корректировки в Joomla 3
Добрый день!
Необходимо внести небольшие правки в сайт на Joomla 3.7.4.
1) изменить отображение товара (в мобильной версии)
2) изменить отображение надписей в товаре (в мобильной версии)
3) подкорректировать размер изображений в каталоге, чтобы были одинаковые во всем каталоге
Подробности исполнителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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