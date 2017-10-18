Joomla нужно разбираться в PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок189 просмотров

Help! есть ли люди которые могут доводить дело до конца?и не кормить завтраками  по завершению работы в течении 6 месяцев Исполнители  Ж пола не интересны

в сети давно.. 

задачи

1) устранить ошибки в джумле 

2) исправить работы в дизайне

3) запустить сайт

JoomlaPHP
7 лет назад
guest_15081937076194
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров