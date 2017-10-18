Есть работающий сайт на magento. www.artbooks.com.ua 1. нужно исправить ошибки. 2. доработка укр и анг версии 3. доработка мобильной версии. 4. продвижение интернет магазина в поисковиках
Joomla нужно разбираться в PHP
Help! есть ли люди которые могут доводить дело до конца?и не кормить завтраками по завершению работы в течении 6 месяцев Исполнители Ж пола не интересны
в сети давно..
задачи
1) устранить ошибки в джумле
2) исправить работы в дизайне
3) запустить сайт
Заявки фрилансеров
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