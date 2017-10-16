С помощью плагина wpProQuiz нужно набрать 8 тестов на сайте Вордпресс. Файл с описанием тестов и ключами в приложении.

Есть сомнения только по поводу одного теста "Йоваши". Если его нельзя сделать на этом плагине, то не надо.

Исполнитель должен иметь опыт работы с вордпресс и плагином wpProQuiz.