С помощью плагина wpProQuiz нужно набрать 8 тестов

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С помощью плагина wpProQuiz нужно набрать 8 тестов на сайте Вордпресс. Файл с описанием тестов и ключами в приложении.

Есть сомнения только по поводу одного теста "Йоваши". Если его нельзя сделать на этом плагине, то не надо.

Исполнитель должен иметь опыт работы с вордпресс и плагином wpProQuiz.

WordPress
8 лет назад
sdalex340
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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