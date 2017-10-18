Создать простую форму заказа услуг на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки182 просмотра

Здравствуйте. 

Необходимо создать простую форму заказа услуг вот такую ralor.ru/online_order.html ( это наш старый сайт). 

Все данные просто отправляются на почту администратору. 

Новая версия на Битрикс dom21-24.ru. Сюда мы ставим заявку. 

Ваша задача: внимательно изучить схему заявки, сверстать и внедрить на наш новый сайт. 

От вас сразу цена и сроки. Спасибо!  

В приложении схема заявки. 

8 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

Flibuster
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена отлично! Форма создана четко по ТЗ, с опережением сроков. Приятно было поработать. Спасибо!
Отличный и адекватный заказчик, после работы остались только положительные эмоции. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Flibuster
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад