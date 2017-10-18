Создать простую форму заказа услуг на Битрикс

Здравствуйте.

Необходимо создать простую форму заказа услуг вот такую ralor.ru/online_order.html ( это наш старый сайт).

Все данные просто отправляются на почту администратору.

Новая версия на Битрикс dom21-24.ru. Сюда мы ставим заявку.

Ваша задача: внимательно изучить схему заявки, сверстать и внедрить на наш новый сайт.

От вас сразу цена и сроки. Спасибо!

В приложении схема заявки.