Доработка сайта на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки150 просмотров

Cайт n o u s r o . ru

1) Адаптировать дизайн под мобильные устройства.

2) Добавить фиксированную кнопку «Наверх» справа внизу страницы.

3) По примеру https://digital.aspro-demo.ru/ - шапку сделать по такому принципу (зафиксировать сверху при пролистывании, менюшку главную сделать с выпадающими пунктами, лого вверху справа, контакты вынести наверх справа - все аналогично).

4) Посмотреть админку и пофиксить несколько багов.

8 лет назад
suomi2000
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров