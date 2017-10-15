Устранить косяки и довести до ума магазин на Битриксе

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка126 просмотров

1С-Битрикс: Управление сайтом 17.0.14 Малый бизнес

Просьба ознакомиться с тех.заданиями и озвучить примерную стоимость работ и сроки.

Без отзывов по работе с битриксом просьба даже не писать, не отвечу.

8 лет назад
androgin
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров