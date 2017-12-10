Натянуть готовый html/css макет на WP

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Завершен9 заявок246 просмотров

Натянуть готовый html/css макет на WP, также необходимо будет использовать уже имеющуюся БД.

CSSHTMLWordPress
8 лет назад
bornin82
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$200
3 дня
Спасибо
И вам!

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад