Требуется доработать сайт на joomla + исправить слайдеры, поменять баннеры, ссылки.
Натянуть готовый html/css макет на WP
Натянуть готовый html/css макет на WP, также необходимо будет использовать уже имеющуюся БД.
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