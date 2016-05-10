bornin82

Алексей bornin82

 
41 годУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Натянуть готовый html/css макет на WP
И вам!
Спасибо
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milan4ik7
Кирилл 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать схему санузла для строителей
Рекомендую всем данного заказчика! Всё быстро, чёткая постанова задачи, оплата сразу же, всё на высшем уровне!
Все отлично, спасибо! Буду обращаться еще.
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paradizov
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$110
10 баллов
8 лет назад
Дизайн Landing Page
Отличный заказчик, всем рекомендую. Приятен в общении, задачу ставит четко, оплачивает вовремя.
Все хорошо. Спасибо! :)
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