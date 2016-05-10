Сделать данное изображение в виде схемы с размерами
Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
Закрыт
6 лет назад
Сделать данное изображение в виде схемы с размерами
Техническое задание: https://drive.google.com/drive/folders/0B5VM0l_fkNqBT3FocXJJLUdPZWc
Дизайн лендинга на медицинскую тематику в современном минималистичном стиле.
Здравствуйте, Необходимо будет сверстать страницу по такому макету. Дизайн сейчас в процессе
Здравствуйте! Необходимо создать дизайн страницы "Список предложений" (.psd) Указывайте необходимый бюджет Схема во вложении. С уважением, Алексей