Доработка сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка128 просмотров

Требуется доработать сайт на joomla + исправить слайдеры, поменять баннеры, ссылки.

Joomla
8 лет назад
vans86
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$30
1 день
Всё поправили. Быстро и качественно. Советую!
Заказчик постоянно на связи, даёт четкие задания, моментально производит оплату. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад