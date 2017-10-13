WordPress - Блог - верстка и программирование

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки225 просмотров

Есть ТЗ - https://docs.google.com/document/d/18D44N3gsxQnfz3p-FSWqiBCjEa2_Opc2D1XJMlt0RWQ/edit?usp=sharing

Нужна оценка по срокам и стоимости. 

Задача срочная. 

WordPress
8 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров