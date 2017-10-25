Доработки Drupal

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки267 просмотров

Требуется доработка сайта на Drupal 8.

https://goo.gl/AHZQ1F

ТЗ во вложении. В заявке просьба указывать стоимость и сроки.

Drupal
8 лет назад
msdoze
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$45
2 дня
Профессиональная работа в кратчайшие сроки. Рекомендую к сотрудничеству!
Все ок. Четкое ТЗ и оперативная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад