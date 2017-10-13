Перенос сайта на Shop Script.

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Закрыт4 заявки203 просмотра

Доброго времени суток, друзья!

Требуется опытный специалист по Shop Script. Нужно интегрировать на новый движок (Shop Script 7) дизайн и вёрстку,  а также перенести информацию со старого сайта на движке WebAsyst версии 287. Вводная информация...

1. Исходники дизайна (картинка главной - в аттаче)

2. Вёрстка (нужно будет внести правки в соответствии с ТЗ) 

3. ТЗ по верстке и функционалу (в аттаче; ТЗ - обсуждаемо)

Вся дополнительная информация – в личной переписке.  От соискателя хочу услышать в итоге цену и сроки. Пишите!

Webasyst
8 лет назад
bbkazak
Борис 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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