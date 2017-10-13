Перенос сайта на Shop Script.

Доброго времени суток, друзья!

Требуется опытный специалист по Shop Script. Нужно интегрировать на новый движок (Shop Script 7) дизайн и вёрстку, а также перенести информацию со старого сайта на движке WebAsyst версии 287. Вводная информация...

1. Исходники дизайна (картинка главной - в аттаче)

2. Вёрстка (нужно будет внести правки в соответствии с ТЗ)

3. ТЗ по верстке и функционалу (в аттаче; ТЗ - обсуждаемо)

Вся дополнительная информация – в личной переписке. От соискателя хочу услышать в итоге цену и сроки. Пишите!