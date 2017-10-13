Собственно весь вопрос, все данные дадим исполнителю, рассмотрим адекватные цены. Также важно чтобы вы нам объясняли по ходу дела если у нас будут вопросы, что и как) Шаблон готовый платный, ничего натягивать не ...
Перенос сайта на Shop Script.
Доброго времени суток, друзья!
Требуется опытный специалист по Shop Script. Нужно интегрировать на новый движок (Shop Script 7) дизайн и вёрстку, а также перенести информацию со старого сайта на движке WebAsyst версии 287. Вводная информация...
1. Исходники дизайна (картинка главной - в аттаче)
2. Вёрстка (нужно будет внести правки в соответствии с ТЗ)
3. ТЗ по верстке и функционалу (в аттаче; ТЗ - обсуждаемо)
Вся дополнительная информация – в личной переписке. От соискателя хочу услышать в итоге цену и сроки. Пишите!
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