Перенести готовый сайт на Mod X

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок223 просмотра

Добрый день. 

Есть сайтнужно перенести его на ModX Revolution 

Подобных сайтов будет штук. 

Оцените стоимость и срок. 

П.С, без цены и срока, предложения не рассматриваются.

MODX
8 лет назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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