Опытный программист на Webasyst, настроить seo-плагин

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  2. Системы управления (CMS)
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Здравствуйте!

Нужен опытный программист на Webasyst - настроить возможность прописывать мета-теги шаблонно и вручную.

Подробности в файле.

Большая просьба откликаться тем, кто точно сможет сделать и указывать предложение по цене.

Webasyst
8 лет назад
skromnaya
Елена 
42 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

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