Доработки сайта на Host CMS 5

Есть сайт на HOST CMS 5 http://www.muhenelectroseti.ru/

Необходимо выполнить следующие доработки:

1) Внедрение Формы обратной связи на их сайт:

а) Кнопка "Форма обратной связи" должна находиться на главной странице в правом верхнем углу (справа от посковика, либо сместить поисковик левее, чтобы кнопка уместила в границы): http://www.screencapture.ru/file/dbb0C670

б) Кнопка будет называться "Оставить обращение"

в) В форме обратной связи необходимы поля:

- ФИО;

- Номер телефона;

- E-mail;

- Краткая суть вопроса;

- Приложить документ;

г) Следующие поля должны быть отмечены как обязательные к заполнению и без них не отправляется ФОС

- ФИО;

- Номер телефона;

- Краткая суть вопроса.

д) Будут ограничения по символам в строках: Номер телефона(нельзя буквы/должны стираться), ФИО(нельзя цифры/должны стираться);

е) Обращение должно падать на две электронные почты.

ж) Политика (согласно 152-ФЗ): согласие на обработку персональных данных

2) Изменить фоновый цвет на сайте (макеты у нас имеются): http://www.screencapture.ru/file/3247417c

Интересна замена на фон немного посветлее желательно зеленого или голубого оттенка. При выборе зеленого - важно, чтобы логотип не сливался с фоном.