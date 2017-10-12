Нужно перенести адаптивный дизайн сайта с 1с-битрикс на конструктор сайтов insales.ru. Там это можно сделать, я уточнял у них. Заявки принимают только если вы уже работали с шаблонами insales.ru. Указывайте сразу сроки и цену.
Доработки сайта на Host CMS 5
Есть сайт на HOST CMS 5 http://www.muhenelectroseti.ru/
Необходимо выполнить следующие доработки:
1) Внедрение Формы обратной связи на их сайт:
а) Кнопка "Форма обратной связи" должна находиться на главной странице в правом верхнем углу (справа от посковика, либо сместить поисковик левее, чтобы кнопка уместила в границы): http://www.screencapture.ru/file/dbb0C670
б) Кнопка будет называться "Оставить обращение"
в) В форме обратной связи необходимы поля:
- ФИО;
- Номер телефона;
- E-mail;
- Краткая суть вопроса;
- Приложить документ;
г) Следующие поля должны быть отмечены как обязательные к заполнению и без них не отправляется ФОС
- ФИО;
- Номер телефона;
- Краткая суть вопроса.
д) Будут ограничения по символам в строках: Номер телефона(нельзя буквы/должны стираться), ФИО(нельзя цифры/должны стираться);
е) Обращение должно падать на две электронные почты.
ж) Политика (согласно 152-ФЗ): согласие на обработку персональных данных
2) Изменить фоновый цвет на сайте (макеты у нас имеются): http://www.screencapture.ru/file/3247417c
Интересна замена на фон немного посветлее желательно зеленого или голубого оттенка. При выборе зеленого - важно, чтобы логотип не сливался с фоном.
Заявки фрилансеров
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