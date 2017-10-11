Shopcms сделать сайт функционально действующим!

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки151 просмотр

Добрый день. Необходимо сделать функционально действующим сайт www.olivia-shop.ru

Делали сайт на php shopcms  залит на хостинг frozy.com при создании категорий и товара исчезает русский шрифт.

Слабо знаком с shopcms поэтому копаться нет времени! Жду предложения на email.

PHP
8 лет назад
Bugaeviv
Игорь 
53 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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