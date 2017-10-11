1. Необходимо взять шаблон newspaper 8.5 (я его купил официально, поэтому предоставлю исходный файл) и с прошлой темы моего сайта (исходный файл с темой также предоставлю) добавить оформление плагина toc (автоматическое формирование меню статьи) как ...
Shopcms сделать сайт функционально действующим!
Добрый день. Необходимо сделать функционально действующим сайт www.olivia-shop.ru
Делали сайт на php shopcms залит на хостинг frozy.com при создании категорий и товара исчезает русский шрифт.
Слабо знаком с shopcms поэтому копаться нет времени! Жду предложения на email.
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