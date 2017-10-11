Есть готовый дизайн, он уже сверстанный, т.е. в html коде. Нам нужно этот сверстанный дизайн установить на действующий сайт с движком opencart версия 2.0.1.0. Действующий сайта http://artconvas.ru/ Готовый сверстанный дизайн (в картинках) прикрепил. ...
Правки на JOOMLA
Есть готовый сайт на joomla, там надо добавить одну рубрику, детали в личку. Работа срочная, потом надо будет еще несколько правок сделать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
1. Необходимо взять шаблон newspaper 8.5 (я его купил официально, поэтому предоставлю исходный файл) и с прошлой темы моего сайта (исходный файл с темой также предоставлю) добавить оформление плагина toc (автоматическое формирование меню статьи) как ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт rodnik.in.ua. ImageCMS Такое ТЗ 1. Улучшить скорость загрузки (в том числе сжатие картинок) 2. Заменить тег H1 в блоке "Фильтр товаров" 3. ...Закрыт8 лет назад
- $50
Нужно натянуть готовую верстку на магазин на движке Shop-Script 7. Пишите только если в портфолио есть работы на основе данного движка.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Задача стоит такая: Настроить и доработать функционал проекта на WordPress. Необходимо создать сайт - систему интернет-бронирования жилья (по функционалу похож на booking.com). Есть подробное техническое задание с описанием ...Системы управления (CMS)25 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно кастомизировать wordpress шаблон (точнее главную страницу). Он развернут housep.ru Надо главную сделать похожей на http://housep.ru/arhproto/index.html Текст и картинки предоставлю ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Есть портфолио http://petr-panda.pro/#portfolio - в нем ценно только одно - оно открывает с помощью pretty photo скрины на полный размер ( смотрите второй вверху справа пример "555555555555".) Не устраивает: ...Закрыт8 лет назад
Нужен специалист который хорошо разбирается и не раз работал с геолокацией на сайтах. Более подробно все обсудим с кандидатами. Оставляйте свой скайп и контактные данные для связи.Закрыт7 лет назад
Необходимо пофиксить подключение к базе на WordPress: Error establishing a database connectionСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
1-c битрикс управление сайтом , версия 16.5.6 Редакция продукта: Стандарт Сайт футбольной тематики. Это каталог студенческих команд по футзалу Вот так выглядит список команд http://easycaptures.com/fs/uploaded/1183/3557286020.jpg Вот так выглядит одна команда http://easycaptures.com/fs/uploaded/1183/1013003984.jpg ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад