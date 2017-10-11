Правки на JOOMLA

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок137 просмотров

Есть готовый сайт на joomla, там надо добавить одну рубрику, детали в личку. Работа срочная, потом надо будет еще несколько правок сделать

Joomla
8 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров