Изменение шаблона вордпресс

1. Необходимо взять шаблон newspaper 8.5 (я его купил официально, поэтому предоставлю исходный файл) и с прошлой темы моего сайта (исходный файл с темой также предоставлю) добавить оформление плагина toc (автоматическое формирование меню статьи) как на этом сайте (фото прилагается 1.png).

Также необходимо, чтобы картинка статьи всегда была маленькой, а не на весь экран и был текст, обтекающий данную картинку (как на рисунке 1.png).

2. Необходимо сделать оформление текста статьи как на фото (2.png) из прошлого шаблона вордпресса в новом.

3. Необходимо сделать такое же оформление комментариев как в прошлой теме (3.png)