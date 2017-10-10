Есть готовый дизайн, он уже сверстанный, т.е. в html коде. Нам нужно этот сверстанный дизайн установить на действующий сайт с движком opencart версия 2.0.1.0. Действующий сайта http://artconvas.ru/ Готовый сверстанный дизайн (в картинках) прикрепил. ...
Изменение шаблона вордпресс
1. Необходимо взять шаблон newspaper 8.5 (я его купил официально, поэтому предоставлю исходный файл) и с прошлой темы моего сайта (исходный файл с темой также предоставлю) добавить оформление плагина toc (автоматическое формирование меню статьи) как на этом сайте (фото прилагается 1.png).
Также необходимо, чтобы картинка статьи всегда была маленькой, а не на весь экран и был текст, обтекающий данную картинку (как на рисунке 1.png).
2. Необходимо сделать оформление текста статьи как на фото (2.png) из прошлого шаблона вордпресса в новом.
3. Необходимо сделать такое же оформление комментариев как в прошлой теме (3.png)
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