Верстка и интеграция с WР

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт20 заявок222 просмотра

Ищу исполнителя, который работал с системой Wordpress и сможет не только сверстать, но и "посадить" на движок.

Прошу откликнуться только тех претендентов, которые готовы сделать именно за указанные деньги. При успешном завершении проекта рассматриваю перспективу долгосрочного сотрудничества с Вами.

Главная страница сайта будет в виде лендинга с блоками: 

О компании 

Преимущества 

Технология сжигания 

Видеоиллюстрации 

Продукция 

Услуги 

Наши объекты 

Фотогалерея (в блоке показано несколько случайных фото из раздела) 

Патенты (фото патентов) 

Информационные материалы (в блоке показана аннотация и ссылка на случайную статью) 

Новости (в блоке показана аннотация и ссылка на случайную новость) 

Контакты, карта, задать вопрос, заказ звонка. 

также будет несколько внутренних страниц, одинаковых по структуре. 

Тз кину кандидату.

WordPress
8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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