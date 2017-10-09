Мы ищем мошенников в системе STEM. Нужен модуль "База данных аккаунтов STEAM - по ссылке) либо скрипт В модуле 3 группы (1. Проверенный, 2. Не проверенный, 3. Кидала) Админы чтоб могли через ...
Верстка и интеграция с WР
Ищу исполнителя, который работал с системой Wordpress и сможет не только сверстать, но и "посадить" на движок.
Прошу откликнуться только тех претендентов, которые готовы сделать именно за указанные деньги. При успешном завершении проекта рассматриваю перспективу долгосрочного сотрудничества с Вами.
Главная страница сайта будет в виде лендинга с блоками:
О компании
Преимущества
Технология сжигания
Видеоиллюстрации
Продукция
Услуги
Наши объекты
Фотогалерея (в блоке показано несколько случайных фото из раздела)
Патенты (фото патентов)
Информационные материалы (в блоке показана аннотация и ссылка на случайную статью)
Новости (в блоке показана аннотация и ссылка на случайную новость)
Контакты, карта, задать вопрос, заказ звонка.
также будет несколько внутренних страниц, одинаковых по структуре.
Тз кину кандидату.
Заявки фрилансеров
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