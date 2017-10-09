Верстка и интеграция с WР

Ищу исполнителя, который работал с системой Wordpress и сможет не только сверстать, но и "посадить" на движок.

Прошу откликнуться только тех претендентов, которые готовы сделать именно за указанные деньги. При успешном завершении проекта рассматриваю перспективу долгосрочного сотрудничества с Вами.

Главная страница сайта будет в виде лендинга с блоками:

О компании

Преимущества

Технология сжигания

Видеоиллюстрации

Продукция

Услуги

Наши объекты

Фотогалерея (в блоке показано несколько случайных фото из раздела)

Патенты (фото патентов)

Информационные материалы (в блоке показана аннотация и ссылка на случайную статью)

Новости (в блоке показана аннотация и ссылка на случайную новость)

Контакты, карта, задать вопрос, заказ звонка.

также будет несколько внутренних страниц, одинаковых по структуре.

Тз кину кандидату.