Нужно написать модуль DLE

Мы ищем мошенников в системе STEM.

Нужен модуль "База данных аккаунтов STEAM - по ссылке) либо скрипт

В модуле 3 группы (1. Проверенный, 2. Не проверенный, 3. Кидала)

Админы чтоб могли через стат.страницу добавлять аккаунт, если КИДАЛА, чтоб могли загрузить видео, скрины ссылки на кошельки и т.д. как доказательства об обмане. Либо вносить аккаунт и ставить статус ПРОВЕРЕННЫЙ.

Чтоб каждый посетитель мог зайти на сайт и проверить человека, он вбивает ссылку на аккаунт в выделенной для этого странице и нажимает проверить аккаунт, если кидала то пользователю выдаст всю информацию (доказательства и т.д. красным цветом выделить КИДАЛА)

Если проверенный, то зеленым. Для опытного программера труда не составит.

Более подробно в ЛС. Стоимость указано окончательная!