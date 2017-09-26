Сайт на Wordpress. Header Menu (меню в шапке : главная,цены ...) в bootstrap , видимость поисковой строки для мобильных устройств. Необходимо настроить автоматический вывод превью предложений, трендовых статей и новых публикаций. Ссылка на сайт ...
Требуется специалист по проектированию умный дом
В команду разработчиков нужен специалист по проектированию систем умный дом с реальным опытом. Потребуется рассказать, как и какое оборудование лучше установить, где и какие протоколы передачи данных и какие сложности могут возникнуть, поэтому нужен человек, который имеет реальный опыт проектирования данных систем.
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