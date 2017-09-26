Требуется специалист по проектированию умный дом

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки164 просмотра

В команду разработчиков нужен специалист по проектированию систем умный дом с реальным опытом. Потребуется рассказать, как и какое оборудование лучше установить, где и какие протоколы передачи данных и какие сложности могут возникнуть, поэтому нужен человек, который имеет реальный опыт проектирования данных систем.

8 лет назад
Shanghay
Антон 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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