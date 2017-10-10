Нужен специалист по 1с-битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок202 просмотра

Был взломан аккаунт на хостинге.

 Сайты заражены вирусами, на них внесены изменения.

Основная масса сайтов почищена, кроме сайтов на 1с битрикс,

так как специалист с которым я сотрудничаю не разбирается в этом движке.

Нужна помощь в чистке сайтов.

Сразу пишите почту. Подробности вышлю туда.

8 лет назад
Vlar7415963
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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