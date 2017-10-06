WP – подгрузка превью картинок из внешнего источника

Необходимо доработать код или БД сайта на движке Wordpress, так чтобы корректно отображались thumb / превью картинок подгружаемые с другого

домена.

Есть:

А) основной домен (с него нужно подгружать все картинки на домен ниже)

Б) домен 3го уровня (с ним и будите работать).

Задача:

сделать так, чтобы корректно отображались ВСЕ картинки на сайте Б, они должны

подгружаться с другого сайта А. Сейчас проблема с превью (thumb) – они

не подгружаются ни в постах, ни в админке WP. Обязательно, чтобы они

отображались в админке!

На картинке отображено стрелочками то, как должны выглядеть все картинки prntscr.com/gtr0n1 в админке, сейчас

они загружены на прямую.

Условия:

На доменах разные админки (версия WP одинаковая, БД разные).

Не нужно просто копировать картинки с сайта А.

Если требуется, можно править functions.php или ставить плагины.

Доступ к WP админке, если нужно ftp предоставляется.

При сдаче работы требуется также указать шаги, что вы сделали для исправления проблемы.

Укажите свою цену!

Спасибо!