Здравствуйте! Есть готовая тема для WP, необходимо сделать табы на страницах. - Чтоб их можно было убирать и добавлять в редакторе при создании страницы. - Чтобы было место для заполнения сверху ...
WP – подгрузка превью картинок из внешнего источника
Необходимо доработать код или БД сайта на движке Wordpress, так чтобы корректно отображались thumb / превью картинок подгружаемые с другого
домена.
Есть:
А) основной домен (с него нужно подгружать все картинки на домен ниже)
Б) домен 3го уровня (с ним и будите работать).
Задача:
сделать так, чтобы корректно отображались ВСЕ картинки на сайте Б, они должны
подгружаться с другого сайта А. Сейчас проблема с превью (thumb) – они
не подгружаются ни в постах, ни в админке WP. Обязательно, чтобы они
отображались в админке!
На картинке отображено стрелочками то, как должны выглядеть все картинки prntscr.com/gtr0n1 в админке, сейчас
они загружены на прямую.
Условия:
На доменах разные админки (версия WP одинаковая, БД разные).
Не нужно просто копировать картинки с сайта А.
Если требуется, можно править functions.php или ставить плагины.
Доступ к WP админке, если нужно ftp предоставляется.
При сдаче работы требуется также указать шаги, что вы сделали для исправления проблемы.
Укажите свою цену!
Спасибо!
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