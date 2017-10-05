Bitrix Битрикс разработчик - доработка сайта

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки176 просмотров

Ищу разработчика для доработки сайта на Битрикс.

Проект на 2-3 месяца. Сайт готов, есть много мелких косяков в переводах, мобильной верстке, некорректной работе ряда модулей: новости, личный кабинет и так далее.

5$/час, 10-15 часов в неделю.

Пожалуйста, напишите 2-3 предложения о себе с релевантным опытом. Спасибо.

8 лет назад
sevostyanoff
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров