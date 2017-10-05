Bitrix Битрикс разработчик - доработка сайта

Ищу разработчика для доработки сайта на Битрикс.

Проект на 2-3 месяца. Сайт готов, есть много мелких косяков в переводах, мобильной верстке, некорректной работе ряда модулей: новости, личный кабинет и так далее.

5$/час, 10-15 часов в неделю.

Пожалуйста, напишите 2-3 предложения о себе с релевантным опытом. Спасибо.