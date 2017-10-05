Задание на Wordpress

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Закрыт2 заявки132 просмотра

Есть существующий сайт, 

Нужно на фронт эндскую часть т.е во всех категорий с описанием и с картиной - сделать перемещения как на WIX

Щелкнув мыши и перетаскиваешь в нужное место. Перемещать мышкой и сохранив при  этом может тольео администратор

Подробнее можно спросить в ЛС.

Ищу со знанием PHP и JS. Без предоплат.

И возможно будут постоянные заказы.

Оставляйте скайп и я с Вами свяжусь.

JavaScriptPHPWixWordPress
8 лет назад
dmitryshapira
Дмитрий 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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