Задание на Wordpress

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Нужно на фронт эндскую часть т.е во всех категорий с описанием и с картиной - сделать перемещения как на WIX

Щелкнув мыши и перетаскиваешь в нужное место. Перемещать мышкой и сохранив при этом может тольео администратор

Подробнее можно спросить в ЛС.

Ищу со знанием PHP и JS. Без предоплат.

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