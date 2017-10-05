[Wordpress]: проблема отображения шорткода в описании рубрики

Добрый день!

Проблема в следующем:

Есть плагин Oi Yandex.Maps for WordPress. С помощью шорткодов карты от Яндекса вставляются в записи и страницы. Понадобилось вставить созданную карту в описание рубрики. В function.php прописали код для вывода шорткодов в рубрике, но карты всё равно не отображаются. В категорию не подгружаются скрипты и стили плагина карты, а в страницы и посты подгружаются.

Задача - чтобы карты отображались на страницах рубрик.