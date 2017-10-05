Приветствую, коллеги. Надо прикрутить верстку к работающему магазину с текущими товарами, но с изменением структуры. + небольшие правки в админке. Верстка https://goo.gl/4by48M Текущий сайт https://goo.gl/3xk56i Жду от примерной цены и сроков. ...
[Wordpress]: проблема отображения шорткода в описании рубрики
Добрый день!
Проблема в следующем:
Есть плагин Oi Yandex.Maps for WordPress. С помощью шорткодов карты от Яндекса вставляются в записи и страницы. Понадобилось вставить созданную карту в описание рубрики. В function.php прописали код для вывода шорткодов в рубрике, но карты всё равно не отображаются. В категорию не подгружаются скрипты и стили плагина карты, а в страницы и посты подгружаются.
Задача - чтобы карты отображались на страницах рубрик.
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