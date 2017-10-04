Wordpress небольшие доработки

Есть сайт на Wordpress. Нужно решить ряд небольших работ:

1. Установить пиксель Вконтакте на сайт

2. Настроить СМС на заказ по платежной системе. Сейчас приходит смс только на заказ, но если клиент оплачиывает по платежной системе, то СМС не приходит. Настроен сервис sms.ru

3. Установить новую категорию товаров с иконкой в админке.

Напишите, кому интересна такая работа, скину подробности и обсудим цены.