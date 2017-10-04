Требуется в облачной версии CRM Битрикс24 вывести в PDF и печатной форме счета и коммерческого предложения дополнительные поля, которые уже добавлены в CRM. Например такие поля, чтобы в счете и кп клиент видел доставка транспортной ...
Wordpress небольшие доработки
Есть сайт на Wordpress. Нужно решить ряд небольших работ:
1. Установить пиксель Вконтакте на сайт
2. Настроить СМС на заказ по платежной системе. Сейчас приходит смс только на заказ, но если клиент оплачиывает по платежной системе, то СМС не приходит. Настроен сервис sms.ru
3. Установить новую категорию товаров с иконкой в админке.
Напишите, кому интересна такая работа, скину подробности и обсудим цены.
Заявки фрилансеров
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