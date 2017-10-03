Доработка сайта на CMS Vamshop

3. - Необходимо чтобы при переходе на страницу товара по умолчанию была открыта вкладка не характеристики а описание.

4. - Необходимо продумать возможность вывода характеристик не во вкладке характеристики а во вкладке Описание над текстом.

5. - Необходимо чтобы на странице каталога первые две колонки по вертикали занимали машинки Еврособа, а вторые две Канди.

Это можно сделать просто перестановкой машинок в CMS. Т.е. не обязательно чтобы такой вывод товаров был по умолчанию реализован.

Подробности готов буду описать в скайп или ЛС