Обновить вордпресс и плагины, обновить Visual Composer. Поменять видео в шапке сайта. И после этого - продублировать сайт на том же хостинге на другом домене (а из дубля мы сами сделаем англоязычную версию). 500 ...
Доработка сайта на CMS Vamshop
3. - Необходимо чтобы при переходе на страницу товара по умолчанию была открыта вкладка не характеристики а описание.
4. - Необходимо продумать возможность вывода характеристик не во вкладке характеристики а во вкладке Описание над текстом.
5. - Необходимо чтобы на странице каталога первые две колонки по вертикали занимали машинки Еврособа, а вторые две Канди.
Это можно сделать просто перестановкой машинок в CMS. Т.е. не обязательно чтобы такой вывод товаров был по умолчанию реализован.
Подробности готов буду описать в скайп или ЛС
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