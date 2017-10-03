Drupal. Правки на сайте.

Здравствуйте!

1) На сайте optdvor_kz, при переходе на город Алматы, не работает фильтр при выборе "Производителя". Выходит ошибка что запрашиваемая страница не найдена.

2) В мобильной версии сайта, также при переходе на город Алматы, не выходит меню со списком дверей.

Фотографии прикреплены в ТЗ: docs.google.com/document/...

Интересует цена и сроки. Писать только в фл.

Спасибо.