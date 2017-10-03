Ошибка ломающейся формы выбора (карточки товара) - надо починить К примеру - тут работает, все ок: http://fcd.by/magazin/light/podvesnoj-svetilnik-pl175 Товар падает после 5-7 секунд загрузки страницы (страница при падении находится в состоянии загрузки): http://fcd.by/magazin/light/podvesnoj-svetilnik-pl323 ...
Drupal. Правки на сайте.
Здравствуйте!
1) На сайте optdvor_kz, при переходе на город Алматы, не работает фильтр при выборе "Производителя". Выходит ошибка что запрашиваемая страница не найдена.
2) В мобильной версии сайта, также при переходе на город Алматы, не выходит меню со списком дверей.
Фотографии прикреплены в ТЗ: docs.google.com/document/...
Интересует цена и сроки. Писать только в фл.
Спасибо.
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