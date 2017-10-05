Защита сайта от DDoS

Александра великолепный заказчик, слов нет. Вместе со мной погрузилась в задачу, работали вместе в тандеме. Обязательно откликнусь на все задания в свой адрес от этого человека. С таким человеком на работу, как на праздник. По всем пунктам : Постановка задачи, Оплата в срок и Коммуникация ставлю 11/10. Это мой первый заказ, я бы хотел чтобы все заказчики обладали такими же качествами, как Александра! Рекомендую всем ВСЕМ!