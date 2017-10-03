Export/Import с Opencart 2.3

На сайте есть импорт - экспорт.... сейчас не работает - просит обновления на новую версию и дает ссылку.

https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=17

необходимо установить и настроить - если это необходимо. Напишите сразу цену и сроки.