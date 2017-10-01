На CMS OpenCart с модулями Simple, Geo IP. Необходимо подключить и настроить систему доставок от следующик курьерских служб: СДЕК, Деловые линии, DPD, PikPoin, Shop-Logisticks, PonyExpress. От этик курьекрских служб нужно реальзовать ПВЗ и курьерскую доставку. Необходимо реализовать возможность отслеживания посылки через трэкинг в карточке самого заказа.

Также необходимо произвести модернизацию регистрации на странице регистрации и регистрации при заказе для разделения ЮР и Физических лиц. Соответственно и отредактировать набор полей в профиле клиента.

Оплата поэтапно либо в конце предоплат не даю