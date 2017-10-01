Получить доступ к базе сайта (Drupal)

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Закрыт2 заявки133 просмотра

Протестировать сайт на уязвимость и получить доступ к базе данных.

Движок сайта Drupal.

Подробности в skype.

Drupal
8 лет назад
rusnic
39 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров