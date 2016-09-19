rusnic

Руслан Николаев rusnic

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

buhscout
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Анализ мобильного приложения для Android и iOS
AndroidiOS
Хорошая работа за хорошие деньги, никаких требований сверх задания
Ответственный, профессиональный исполнитель, выполнил работу сверх нормы (сделал анализ, а также написал парсер) Работает, как и должен работать профи, вначале код, а потом деньги! Итог: воспользуюсь его услугами еще раз!
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