Настроить сервера - установить последнюю Убунту (под руби)Настроить nginxНастроить БДУстановить SSL сертификатыДелать регулярные бэкапы серверовУправлять постгресом, редисом, дисками, доступами юзеров к системе, знать докеры минимально, знать сети и их устройство будет нам также очень полезно ...
- Системное администрирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Протестировать сайт на уязвимость и получить доступ к базе данных. Движок сайта Drupal. Подробности в skype.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $3000
Требуется JS специалист для анализа сайта на уязвимость. Разовая работа. Опыт работы с JS не менее 3-4 лет. Все детали заказа будут предоставлены в личной переписке.Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10000
Требуется специалист по .aspx Задача проверка сайта на уязвимость и ошибки, которые могут привести к доступу к БД. Работа сложная и требует хороший знаний языка ASP.NET. За данную работу мы ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется специалист, который сможет собрать и установить прошивку OpenWrt с нашими плагинами на следующие модели роутеров и точек доступа: В приоритете Ubnt: UAP LRUAP PROUAP AC LRUAP AC PROДальше по ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $2000
По факту нам нужно будет, чтобы вы сделали нам прошивку. Необходимые знания: - OpenWrt (умеющий читать и выполнять их мануалы) - Настройках виртуальных под сетей и псевдо роутингу ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $2000
Требуется программист, с хорошими знаниями в .aspx Опыт работы с .aspx не менее 2 лет. Поверхностно задача будет состоять в том, чтобы найти уязвимость на сайте написанном на .aspxВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1000
Требуется срочный ремонт подлючения базы на сервере. Опыт работы с Java EE, не менее 3 лет. Используемые версии: apache-tomcat-8.0.32jre1.8Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5000
Есть сайт на .aspx https://eservice.emaar.com/home/user/login.aspx Есть доступ к аккаунту. Требуется провести аудит на уязвимости, при которой постороннее лицо можно получить доступ к базе сайта.Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Для каждой ниже указанной категории требуется нарисовать иконку: Courier servicesHome servicesLogistic servicesHousemaid servicesPersonal assistantIT SupportEntertainmentDesignWeb developmentPhoto and videoElectrical servicesBeauty and healthcareDigital repairLegal servicesИконки должны быть выполнены в уникальном стиле, соответствующем общему дизайну сайта ...Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть приложение в Android и iOS магазинах, называется "Dubai Brokers" Требуется узнать к каким URL обращается приложение, для дальнейшей возможности написать парсер для сбора данных. В основном нас интересует URL с ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен9 лет назад
HDD на сервере вышли из строя: Цитирую поддержку сервера: " Unfortunately, one HDD is no longer recognized by the server and the second one is faulty. " На данный момент сервер ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад