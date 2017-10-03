Задача чуть поменялась. Форум пока не надо переносить. Создаю новый проект. Кто откликался в старом и по-прежнему хочет взяться за задачу - просьба откликнуться заново. На данный момент необходимо ...
Натянуть дизайн на опенкарт или на похожий кмс
Есть макет, нужно натянуть его на опенкарт или на похожий кмс и адаптировать дизайн, размер от 1280px До минимума, все как на макете 99%, жду адекватную цену и сроки!
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