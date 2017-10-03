Натянуть дизайн на опенкарт или на похожий кмс

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Закрыт21 заявка548 просмотров

Есть макет, нужно натянуть его на опенкарт или на похожий кмс и адаптировать дизайн, размер от 1280px До минимума, все как на макете 99%, жду адекватную цену и сроки!

Opencart
8 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров