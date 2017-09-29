Задача чуть поменялась. Форум пока не надо переносить. Создаю новый проект. Кто откликался в старом и по-прежнему хочет взяться за задачу - просьба откликнуться заново. На данный момент необходимо ...
Перенести сайт c Drupal на WordPress
Перенести сайт https://avokado-mas.com.ua/ c Drupal на WordPress.
Заявки фрилансеров
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