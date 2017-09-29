Нужно доработать небольшой сайт на wordpresshttp://new.xn--80akjimba1b4d.xn--p1ai/. 4 страницы + всплывающие окна. В плагине Revolutin slider доработать адаптивное смещение слоевВ плагине Ess. grid доработать skinДоработать стили для contact form 7 (отображение всплывающих предупреждения в соответствии ...
Перевод интернет-магазина из shopyfi на inSales
Необходимо перевести интернет-магазин из shopyfi на inSales
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