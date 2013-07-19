Сформировать ФИД для Я.Маркета для ИМ на Netcat (Неткате)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок148 просмотров

Есть сайт на неткате, на нём есть модуль для формирования фида для Я.Маркета. Задача через этот модуль сформировать фид на 1 любую категорию и сделать скриншоты, как его настроить.

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8 лет назад
sagdiv
Даниэл 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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