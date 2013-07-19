Нужно на сайте, предоставляющем услуги добавить новый тарифный пакет, услугу. Видоизменить главную. CMS Joomla 1.5.26 Stable
Настроить OG разметку и отображение шрифтов
Поставить шрифты и настроить, чтобы на моб, планшете и на пк они отображались так-же как на АИН.
Тоесть сейчас шрифты какие-то непонтяные.
1. нужно почистить стили и показать, что почистили
2. настроить ситили заново
3. Настроить OG разметку под шаблон
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