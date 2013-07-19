Настроить OG разметку и отображение шрифтов

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка140 просмотров

Поставить шрифты и настроить, чтобы на моб, планшете и на пк они отображались так-же как на АИН.

Тоесть сейчас шрифты какие-то непонтяные.

1. нужно почистить стили и показать, что почистили

2. настроить ситили заново

3. Настроить OG разметку под шаблон

8 лет назад
moykin
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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