Настроить OG разметку и отображение шрифтов

Поставить шрифты и настроить, чтобы на моб, планшете и на пк они отображались так-же как на АИН.

Тоесть сейчас шрифты какие-то непонтяные.

1. нужно почистить стили и показать, что почистили

2. настроить ситили заново

3. Настроить OG разметку под шаблон